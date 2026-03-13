Mafe Bertero celebra sus 7 años de romance: Este fue el regalo sorpresa que le preparó su pololo

13 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Mafe Bertero tiene mucho que celebrar en estos días. El mes pasado la actriz y periodista lanzó su carrera como cantante con su sencillo "Destapa y toma" y, además, desfiló por primera vez en la Gala de Viña.

Ahora se toma un tiempo de relajo para festejar su séptimo aniversario de pololeo con el preparador físico Nico Escobillana.

El escape de Mafe Bertero y su pololo en su aniversario

"Hoy son siete años y todavía siento que recién estamos empezando esta aventura. Lo mejor es crecer juntos, reírnos por todo y seguir soñando en grande", escribió Bertero junto a un carrusel de fotografías de distintos momentos con su pareja.

"Gracias por tanto amor. Te amo infinito", expresó. Por su parte, el entrenador les contó a sus seguidores el obsequio que preparó para su polola.

"Miren dónde traje a la Mafe de sorpresa por nuestros siete años. ¡Es que esa vista, esa tranquilidad que tenemos!", dijo en un video donde revela su destino, una cabaña en Quillota.

En las imágenes se aprecian los platillos que comieron en la terraza, así como su momento de relajación en una tinaja privada, donde estuvieron hasta las tres de la mañana, según comentó Escobillana.

"Qué linda la vista", dijo complacida influencer al observar la ciudad desde la altura de la montaña.

