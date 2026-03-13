Luis Jiménez se sometió a tratamiento estético en su rostro: Compartió registro del procedimiento

13 mar. 2026 - 08:30 hrs.

El exfutbolista y empresario Luis Jiménez luce un renovado rostro tras someterse a un tratamiento estético.

Así lo reveló el propio exjugador de La Roja en sus redes sociales, donde comentó que decidió conseguir un look más fresco cuando se preparaba para la Gala de Viña recién pasada.

Jiménez se trasladó hasta una clínica del sector oriente de la capital, en la que se hizo un tratamiento de vitaminas para nutrir su piel.

De acuerdo al registro que compartió, el exesposo de María José López se ve en la consulta con el doctor Héctor Valdés, quien le inyectó un líquido en su piel, el cual sería diferentes vitaminas.

"Los buenos datos siempre se comparten. Parte de lo que fue mi preparación para el Festival de Viña: tratamiento de vitaminas para nutrir mi piel después de tantos años bajo el sol", expresó Luis en la publicación colaborativa con el profesional de la salud.

