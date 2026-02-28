"No se va a caracterizar por...": Neme dio su apreciación final sobre el humor del Festival de Viña 2026

28 feb. 2026 - 11:15 hrs.

Esta mañana durante la última emisión del especial Con Gusto a Viña, el panel analizó la última jornada de la 65° edición del Festival, por lo que José Antonio Neme, conductor del matinal dio su apreciación final respecto al humor de las seis noches.

Aunque ningún comediante fue devorado por el "Monstruo", el panel coincide en que el humor está cambiando y según dijeron, al menos este año, ninguno logró pasar a la historia.

El querido periodista rescató varios momentos de diferentes comediantes, mientras comentaban la rutina de Pastor Rocha. Pese a eso, considera que en cuanto al humor, ningún show tendrá mayor trascendencia, al verse opacados por las presentaciones musicales.

El análisis de José Antonio Neme por el humor

"Insisto, no por Pastor Rocha en particular, pero creo que este año no se va a caracterizar por haber tenido rutinas humorísticas que hayan dejado un recuerdo, frase o chiste que pase a la historia del humor en Chile", expresó.

Al respecto, Eugenia Lemos comentó que a su parecer, esto se debe a que el humor se está adaptando a la rapidez y el lenguaje de las redes sociales, lo que ha roto con lo que caracterizaba al humor del festival.

"Siento que las redes están afectando mucho al humor. Están usando un lenguaje muy de redes sociales y están hablando muy rápido también. Ya no es lo mismo que a donde íbamos antes, de estos chistes más cortos o que nos dejaban ese remate preciso que veíamos en el festival", dijo.

Neme coincidió y concluyó mencionando que en general el balance es bueno, pero "fueron rutinas dentro de todo bien parejas, no tuvieron momentos de una carcajada tan intensa, ni develaron ninguna realidad como en años anteriores".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Entretenimiento