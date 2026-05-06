No es por dinero: Franco Barraza reveló sus motivos para secuestrar a la hija de Clemente en EJDO

06 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) entregó el millón de dólares en el lugar convenido, pero la pequeña Olivia (Violeta Silva) nunca apareció.

El auto se fue con el bolso de dinero, mientras él corría por alcanzarlo. Fue entonces que el empresario se contactó con el secuestrador para exigir el retorno de su hija, mientras Franco Barraza (Emilio Edwards) lo acusaba de romper su pacto.

Una desconocida rencilla con Luis Emilio

"Te pedí claramente que no metieras a la policía en esto y no cumpliste. ¿Con quién estabas hablando en el banco? Te escuché hablando con la policía, Clemente. Me diste tu palabra, pero parece que los Walker creen que están por encima de las reglas y ahora es tu hija la que va a pagar las consecuencias", amenazó el secuestrador.

El Jardín de Olivia / Mega

Esto intensificó el terror de Clemente, quien ofreció hasta triplicar el dinero del rescate con tal de que no le hicieran daño a Oli.

"No se trata de plata, imbécil. Quiero que Luis Emilio Walker vea cómo su familia y todo lo que a él le importa se cae a pedazos", aseguró Barraza, sacando a la luz su sed de venganza.