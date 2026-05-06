Desde la cárcel: Luis Emilio descubrirá los cambios que se hicieron en su empresa en el capítulo 290 de EJDO

06 may. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 290 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) se enterará de las últimas novedades de la empresa, a casi 10 meses de estar en la cárcel.

Diario en mano, se sorprenderá de que el conglomerado lo borró hasta del nombre, pese a ser el fundador.

Clemente lo cambió todo

"Grupo Vial, nuevo holding de inversiones. Para dejar las polémicas de lado, los hijos de Luis Emilio Walker han cambiado el holding de inversiones que potencia su presencia en el mercado nacional", leerá.

El Jardín de Olivia / Mega

La nota periodística indicará que este es "un movimiento estratégico destinado a diversificar sus operaciones y fortalecer su estructura de negocios, marcando un nuevo hito en la trayectoria de uno de los grupos económicos con mayor tradición en Chile".

Frustrado por los cambios, Luis Emilio tirará el diario y se quitará los lentes.