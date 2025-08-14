La desgarradora confesión de Jennifer Aniston sobre la muerte de Matthew Perry: "Me alegra que ya no sufra"

14 ag. 2025 - 08:00 hrs.

La muerte de Matthew Perry en 2023 causó gran conmoción entre el público. Jennifer Aniston, su compañera en la serie “Friends”, repasó los hechos y confesó que su situación le afectó mucho incluso antes de fallecer el actor, anticipando la tragedia que vendría.

Aniston y Perry no solo eran estrellas de la televisión, sino grandes amigos. La lucha del intérprete de Chandler contra las adicciones ocultó mucho dolor, y reflejó las consecuencias que sufrieron tanto él como sus seres queridos.

¿Qué dijo Jennifer Aniston sobre la muerte de Matthew Perry?

“Hicimos todo lo que pudimos cuando tuvimos la oportunidad, pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo lamentando la pérdida de Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue muy dura para él”, declaró inicialmente la actriz a Vanity Fair.

Foto: Instagram @friends

“Por muy difícil que haya sido para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que cree que esto es lo mejor. Me alegra que ya no sufra”, agregó.

Perry atravesó décadas contra la adicción, con 15 rehabilitaciones y varias experiencias cercanas a la muerte. Esta dolorosa situación la reveló en su libro “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, donde detalló que para saber si estaba consumiendo solo había observar que su vello facial en cada temporada de “Friends”, indica Independent.

“Estamos completamente desolados por la pérdida de Matthew. Fuimos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia (...) Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que lo querían en todo el mundo”, declararon tras su muerte Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Instagram @friends

