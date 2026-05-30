"La inquieta de la ciudad": Las increíbles botas Jurassic Park de Vesta Lugg para pasear por Santiago de noche

30 may. 2026 - 19:00 hrs.

Vesta Lugg, conocida por su estilo camaleónico, impactó en redes sociales al lucir unas botas temáticas de la marca GCDS, que reafirman su gusto por piezas atrevidas y llenas de encanto.

"Le decían la patiperra, la inquieta de la ciudad", escribió la artista en una publicación de Instagram, donde mostró el look que acompañó al calzado que eligió para pasear por Santiago de noche.

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Las botas auténticas de Vesta Lugg

En las imágenes que compartió, Vesta luce unas botas altas y amarillas con el logo de la franquicia cinematográfica Jurassic Park y el diseño de unas garras en un llamativo color rojo.

Instagram @vestalugg

Este calzado pensado para atraer las miradas creó un gran contraste con el resto de su look. Este estuvo integrado por una chaqueta de cuero negra, una falda oscura con abertura lateral, pantys negras y un clutch verde metálico que aportó un contraste vibrante.

Todo el conjunto reforzó la vibra nocturna de Santiago y reafirmó la capacidad de Vesta para integrar referencias culturales y prendas auténticas a su rutina diaria.

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