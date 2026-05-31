"En un pequeño pueblo": Así fue el encuentro de Javiera Contador con Sir Rod Stewart en Francia

31 may. 2026 - 13:30 hrs.

Durante el último tiempo, bastantes figuras del espectáculo internacional han decidido viajar a Chile. Sin embargo, el caso de Javiera Contador es todo lo contrario, ya que fue ella quien se encontró con Sir Rod Stewart lejos del país.

Precisamente, Javiera y su esposo, el director y guionista Diego Rougier, se fueron de vacaciones a Francia durante mayo y disfrutaron de los parajes de este bello país.

Es durante este viaje que se encontraron con el músico, compositor y productor británico que es considerado una leyenda del rock.

Así fue el encuentro de Javiera Contador y Rod Stewart

Fue Diego quien subió fotografías de sus vacaciones en Francia a su Instagram personal, donde destacó lo lindo y tradicional, así como histórico, que tienen ciertas localidades de esa nación.

En concreto, Rougier explicó que visitaron el pequeño pueblo Saint Paul de Vence en la Costa Azul cuando se encontraron con el artista.

"Con el gran Rod Stewart en un pequeño pueblo de la Costa Azul, Saint-Paul-de-Vence, mayo, 2026. Gracias, Sir Rod Stewart", escribió Diego.



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