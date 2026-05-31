El "Lookazo" bohemio y elegante de Eugenia Lemos ideal para el frío otoñal: Lució las botas de Gala Caldirola
Como modelo, Eugenia Lemos sabe bien cuáles son las prendas ideales para lucir en cada temporada. En esta ocasión, la argentina no dudó en darle algo de color al otoño con un “lookazo” amarillo que no pasó desapercibido.
Su atuendo —bohemio, elegante e ideal para soportar el frío de la temporada— lo compartió con sus seguidores a través de un video en Instagram, quienes quedaron encantados con su propuesta.
Look otoñal de Eugenia Lemos
En el video, Eugenia Lemos luce un vestido-blazer estructurado y de doble botonadura en un tono amarillo mantequilla, que combinó con una boina del mismo color y unas botas beige con múltiples hebillas, pertenecientes a la colección de Gala Caldirola.
Como accesorios, optó por unos lentes de sol oscuros y unos clásicos aros dorados. Por otro lado, su cabello lo dejó suelto en suaves ondas que acomodó a un lado.
En comentarios, Eugenia recibió mensajes positivos como: “Tan linda y elegante siempre”, “Soñados te quedan esos modelos”, “Espectacular, regia, estupenda”.
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Burla, chasco.Dar como, o un como.
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Manera, modo. Usado precedido del artículo el.El problema no era el cómo, sino el dónde.
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En el que, en el cual o en que. Usado con los antecedentes nominales manera, modo, forma o con los antecedentes adverbiales así, tal e igual.Me encantaba la manera como sonreía.
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En el modo o la manera que, del modo o la manera que. Usado sin antecedente expreso. U. t. seguido de sintagmas nominales en oraciones con predicado elidido.Arreglé la mesa como me explicaron.
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El modo o la manera en que. U. precedido de prep. Usado sin antecedente expreso.Lo hizo muy parecido a como tú le indicaste.
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Seguido de las conjunciones si o que, indica que el contenido de la subordinada es hipotético, aparente o supuesto.Y siguió como si nada hubiera ocurrido.
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Expresa la conformidad del hablante con la veracidad de la información transmitida o con la fuente de la que procede.Como dice el dicho, nada hay oculto bajo el sol.
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Algún modo en que o ningún modo en que. Usado sin antecedente expreso, generalmente con los verbos tener y haber.No tenía como escribirlo.
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Aproximadamente, o más o menos.Tardó como una hora.
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Atenúa el grado de certeza de lo que se expresa a continuación.No la vi bien, pero estaba como cansada.
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por ejemplo.Visitaremos museos famosos, como el Prado.
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tan pronto como.Como llegamos a la posada, se dispuso la cena.
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De qué modo, de qué manera.¿Cómo está el enfermo?
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Por qué motivo, causa o razón; en fuerza o en virtud de qué.¿Cómo sabes que no me gusta?
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Pregunta sobre la cantidad o el grado cuando modifica a adjetivos o adverbios precedidos de la preposición de.Me pregunto cómo de interesante resultaría la reunión.
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Pregunta sobre el precio cuando va precedido de la preposición a.¿A cómo están los tomates?
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Introduce preguntas aclaratorias.¿Cómo dice usted?
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De qué modo, de qué manera.¡Cómo vive!
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Pondera una cantidad.No te imaginas cómo llovía en ese sitio.
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Pondera una cantidad cuando modifica a adjetivos o adverbios precedidos de la preposición de. Era u. en construcciones copulativas sin la preposición de. U. actualmente en algunos lugares de Am.¡Cómo estará de contento!
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Introduce el segundo término en las comparativas de igualdad, normalmente en correlación con tan o tanto.Eran tan simpáticos como inteligentes.
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Usada con valor copulativo en correlación con tanto.Detuvieron tanto a los culpables como a los sospechosos.
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En incisos iniciales con el verbo en subjuntivo, introduce prótasis condicionales.Como pueda, vendrá.
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En incisos iniciales con el verbo en indicativo, introduce subordinadas causales. U. t. con la conj. que.Como recibí tarde el aviso, no pude llegar a tiempo.
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Sustituía a que para introducir una subordinada. Usada actualmente solo con ciertos verbos.Sabrás como hemos llegado sin novedad.
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Seguido de un verbo en subjuntivo, equivalía al gerundio del mismo verbo; p. ej., «Como sea la vida del hombre milicia sobre la tierra, menester es vivir armados» significaba «Siendo la vida del hombre…».undefined
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A fin de que, de modo que.Mandamos a nuestros presidente y oidores que provean como por culpa de los letrados no se dilaten las causas.
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En calidad de, en concepto de o a modo de.Asistió a la boda como testigo.
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U. para denotar extrañeza o enfado.undefined
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