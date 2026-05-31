El "Lookazo" bohemio y elegante de Eugenia Lemos ideal para el frío otoñal: Lució las botas de Gala Caldirola

31 may. 2026 - 15:00 hrs.

Como modelo, Eugenia Lemos sabe bien cuáles son las prendas ideales para lucir en cada temporada. En esta ocasión, la argentina no dudó en darle algo de color al otoño con un “lookazo” amarillo que no pasó desapercibido.

Su atuendo —bohemio, elegante e ideal para soportar el frío de la temporada— lo compartió con sus seguidores a través de un video en Instagram, quienes quedaron encantados con su propuesta.

Look otoñal de Eugenia Lemos

En el video, Eugenia Lemos luce un vestido-blazer estructurado y de doble botonadura en un tono amarillo mantequilla, que combinó con una boina del mismo color y unas botas beige con múltiples hebillas, pertenecientes a la colección de Gala Caldirola.

Instagram @eugenialemosok

Como accesorios, optó por unos lentes de sol oscuros y unos clásicos aros dorados. Por otro lado, su cabello lo dejó suelto en suaves ondas que acomodó a un lado.

En comentarios, Eugenia recibió mensajes positivos como: “Tan linda y elegante siempre”, “Soñados te quedan esos modelos”, “Espectacular, regia, estupenda”.

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