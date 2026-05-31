"Como si fuese ayer": Angélica Castro enternece las redes con un viejo video de su hija Laura en su infancia

31 may. 2026 - 17:20 hrs.

Angélica Castro enterneció las redes al desempolvar y compartir en Instagram un antiguo video protagonizado por su hija Laura, fruto de su relación con Cristián de la Fuente.

Se trata de una secuencia que forma parte de los ocasionales recuerdos que la actriz comparte sobre su hija en sus redes sociales.

El tierno video de Laura de la Fuente de niña

En el registro, Laura de la Fuente y sus dos primas cantan a todo pulmón Wrecking Ball, el éxito de Miley Cyrus lanzado en 2013, mientras se divierten juntas frente a la cámara.

“¡Qué ternuritas! ¡Amor de primas, siguen igual de unidas!", resaltó Castro en su publicación. "Qué emocionante ver el amor de familia cómo persiste... Me acuerdo de este momento como si fuese ayer", agregó la actriz.

Emocionados por formar parte de este recuerdo, sus seguidores dejaron mensajes como: "Qué ternura. Tu hija es maravillosa", "Sería lindo que cantaran ahora la misma canción, el antes y el después", "Laura tiene sus mil pecas, qué ternura".

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