Paula Henríquez reacciona a rumores de infidelidad de Mauricio Pinilla: "Pueden poner cualquier cosa de él"

02 jul. 2026 - 14:15 hrs.

Solo unas horas después de que Mauricio Pinilla oficializara públicamente su romance con Paula Henríquez, la modelo trans Agustina "Joa" Cabañas publicó imágenes de un supuesto chat suyo con el exfutbolista.

Lo anterior generó rumores de una infidelidad de Pinilla a su nueva polola, algo que ella misma desmintió en declaraciones a un portal de farándula.

¿Qué dijo la polola de Mauricio Pinilla sobre la supuesta infidelidad?

Paula Henríquez habló con Copuchas.TV sobre el origen de su pololeo con Pinigol. Según contó, se conocen desde hace tiempo, pero no dieron el paso hasta hace poco. "Nosotros tenemos una relación hace muchos años, pero era de amistad, 100% de amistad”, dijo, según consigna una nota de Página 7.

Instagram @pinigol9

La Miss Grand Chile 2023 aseguró que lo suyo con Pinilla no es un simple affaire. "Hay cosas en la vida que se dan de un momento a otro. Los tiempos de Dios son perfectos y ahora estamos viviendo juntos. Así se dio no más, pero después de muchos años", expresó.

Por otra parte, Henríquez restó importancia al chat de su pololo con Joa Cabañas y a una foto que se filtró en redes en la que ambos conversan sentados en un sofá. "Ya no hay otra que hacer, o sea, pueden venir, pueden escribir, pueden poner cualquier cosa de él, mía, y no pasa nada", dijo.

Copuchas TV también publicó un audio donde la modelo opinó sobre las especulaciones de infidelidad. "Si estuvo con alguien trans o no, es muy su p..., da igual. Es open mind. Nosotros nos flechamos y yo lo conozco así", resaltó.

Un reporte de M360 afirma que, aunque Cabañas publicó su conversación con Pinilla, la filtración de la fotografía no fue de su agrado, por lo que pidió a la cuenta que publicó la imagen eliminarla.

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