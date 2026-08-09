"Sus primeros pasos": Pangal Andrade compartió enternecedor video de su hija Alanna

09 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Pangal Andrade compartió un emotivo video en sus historias de Instagram, en el que muestra lo rápido que ha crecido su hija Alanna, fruto de su relación con Melina Noto.

La pequeña tiene 8 meses y medio y, en un íntimo registro de su casa en El Cajón del Maipo, su padre la alentó a dar sus primeros pasos.

El deportista extremo estaba sentado a una corta distancia de la bebé y la alentó a ir a su lado. Bastaron unos pocos pasos para completar la tarea. "Vamos, vamos. ¡Eso! ¡Eso!", dijo Andrade mientras la sostenía entre sus brazos.

Instagram de @pangalandrade

Melina Noto fue la encargada de registrar este momento y, tal como su pareja, dejó escuchar su risa por este significativo hito en el desarrollo de Alanna.

Sin duda, se trata de un momento que quedará guardado en la memoria familiar como uno de los primeros grandes logros de Alanna, y que sus padres no dudaron en compartir con cariño junto a sus seguidores en redes sociales.

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