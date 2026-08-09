"Yo creo que mi tiempo pasó": Antonio Vodanovic revela sus razones para alejarse de la televisión

09 ag. 2026 - 16:45 hrs.

El animador Antonio Vodanovic abordó en una entrevista los cambios que ha experimentado la televisión chilena y explicó por qué decidió alejarse de las pantallas.

En conversación con Agricultura TV, la icónica figura del Festival de Viña del Mar fue entrevistada por su nieto, Óscar Hasbún, donde se dio el tiempo de examinar su carrera y la transformación de los medios de comunicación.

"En ese tiempo llegar a la televisión era difícil, como ahora, pero existía menos competencia que hoy día. No existían los influencers. Hoy día no hay gente joven en la televisión, gente de tu edad, salvo que sea influencer o esté en algún programa de farándula, es difícil encontrar", señaló.

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En este sentido, señaló que con la presencia de las redes sociales, la crítica es mucho más dura y descarnada.

"Yo renuncié a eso, renuncié a los haters. Tampoco quiero aprobaciones, quiero ser un anónimo. (...) No me veo en este mundo actual de las comunicaciones; a mí me gusta la televisión, me encanta, pero desde hace tiempo que no encuentro un lugar donde yo pudiera encajar".

"Creo que no tengo nada que hacer en esta nueva televisión, en esta televisión de la farándula, de los influencer, que yo respeto. Es otro tiempo. Yo creo que mi tiempo pasó, y por eso vivo feliz y en paz y en silencio, como tú sabes", agregó.

Pero pese a esta distancia con los medios, el animador dejó abierta una puerta: la posibilidad de participar en un proyecto ligado a su historia en el Festival de Viña del Mar. "Quizás un sueño que se pueda realizar algún día es 'Viña la serie', pero yo creo que es más el entusiasmo de tu madre que mío".

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