"Siempre me ha acongojado": El lamento de una madre por hijo que dedica toda su vida a cuidarla
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Juan Arturo, un joven de 22 años que se encarga por completo del cuidado de Paola, su madre, que quedó tetrapléjica cuando él tenía 16 años.
Lejos de estar arrepentido, Juan Arturo busca ayuda para que alivien su propia carga y dar una mejor vida a su madre.
Por lo mismo, el periodista Nicolás Gutiérrez llegó hasta la casa de Paola y logró obtener declaraciones de la matrona.
Paola agradece por su hijo
"Yo como mamá, es algo que siempre me ha acongojado. Ahora que mi hijo tiene que tener el CAE, que le ponen impedimentos... siento que es porque me pasó esto, en cierto modo, porque yo como mamá debería hacerlo, entonces me duele mucho", expresó.
En esa línea, agregó que en su época universitaria estaba todo el día con sus amigas en la U, pero su hijo no aprovecha los tiempos libres por cuidarla a ella.
"Yo sé que le afecta, pero en algún momento le dije que me hospitalizara en un centro de larga estadía; llegó y me miró... no les voy a decir la palabra que me dijo y se fue. Después volvió y me dijo: 'Nunca te dejaría en una de esas cuestiones'", afirmó Paola.
Asimismo, declaró que Juan Arturo siempre le ha recalcado que no es culpa de ella, sino que son cosas de la vida.
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