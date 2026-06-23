Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 16: Encerronas que terminan en tragedia

23 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el programa estuvo dedicado a una tragedia que conmueve a nivel nacional: Alejandro, de solo 12 años, perdió la vida en una encerrona en San Bernardo.

Raúl Moya vivió una experiencia similar tras la muerte de su hija Tamara en 2021, pero su análisis fue lapidario con las instituciones: "La percepción que tiene el ciudadano común y corriente es que la situación no ha mejorado en verdad. Seguimos siendo víctimas de la violencia, la gente sigue teniendo miedo de de salir a la calle".

Desde la comuna de San Bernardo, vecinos de los alrededores expusieron su miedo constante a la delincuencia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Te asaltan aquí en la entrada de la puerta de la casa, te asaltan en el paradero de cuando uno toma locomoción para ir al trabajo, para ir a estudiar, al escolar, a nosotros como vecinos. Ya ni siquiera le tiene respeto al adulto mayor", expresó una de las residentes al programa.

Expertos y afectados coincidieron en la necesidad de un trabajo mancomunado que priorice a los ciudadanos y evite más tragedias, dejando atrás las divisiones políticas.

"Esto tiene que estar por sobre la política, por sobre los mezquinos intereses políticos. Esto tiene que ser un tema país", concluyó Carmen Gloria Arroyo.

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