"¿Quién va a revisar las mochilas?": Las dudas de hijo de inspectora herida en ataque en colegio de Calama

03 jun. 2026 - 16:02 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro tomó contacto con Inti Alavia, hijo de Haydeé Moya, funcionaria herida en el mortal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

El concejal de la comuna antes mencionada se sumó al debate sobre aumentar las medidas de seguridad en establecimientos educacionales, implementando, por ejemplo, la revisión de mochilas o detectores de metales.

Hijo de víctima tras violento ataque en colegio

Ante la mirada atenta de Carmen Gloria Arroyo y el resto del panel del programa, el hombre indicó que cualquier tipo de norma que entregue mayor seguridad a alumnos y profesores es buena. Sin embargo, apuntó que el Ejecutivo debe sumar a la discusión a los propios actores de todo esto.

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"Viéndolo desde un punto de vista del gremio de profesores o de los asistentes de educación, creo que no se ha dado la discusión con los autores", expresó.

Asimismo, manifestó que "no tenemos claridad de quién va a revisar las mochilas, qué va a pasar si encuentra algo. ¿El colegio es responsable, la escuela es responsable?".

Por último, Alavia planteó que se debe discutir sobre el rol de los asistentes de la educación, puesto que no son guardias de seguridad, sino que apoyan al profesor y a toda la comunidad escolar.

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