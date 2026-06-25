Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 18: ¿Serías capaz de ayudar a quien te hizo sufrir?

25 jun. 2026 - 17:20 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Leticia relató la difícil situación que enfrenta tras la muerte de Alexis, su exmarido y padre de sus hijos. Aunque su relación de pareja fue tormentosa, ambos siempre priorizaron el bienestar de los niños.

Llevaban 15 años separados cuando Alexis fue diagnosticado con una enfermedad terminal en 2023. Pese a la distancia, Leticia estuvo a su lado en los últimos momentos de su vida.

Tras su fallecimiento, surgió un conflicto por la herencia: la casa que legalmente les corresponde a sus hijos está ocupada por la abuela y la tía de los menores, quienes se niegan a desalojar el inmueble argumentando que son las legítimas dueñas.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Carmen Gloria Arroyo zanjó esta disputa con el título de propiedad. Alexis era el dueño de la vivienda y ahora está en manos de sus herederos: un 80% para Leticia y otro 20% para una hija que tuvo con otra pareja.

"Él falleció estando legalmente casado con ella y, por lo tanto, ese solo hecho basta para que ella sea heredera legal", aseveró la abogada.

Leticia busca cerrar este ciclo vendiendo la propiedad para costear el traslado y sepultura digna de su expareja, así como entregarle a sus hijos lo que heredaron tras tres años en conflicto.

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