"Contéstame": La incómoda pregunta de Daniel Valenzuela a Yamila Reyna sobre su quiebre con Américo en VCTE2

05 jun. 2026 - 13:10 hrs.

Recientemente, se liberó un impactante adelanto de Volverías con tu ex? 2 y uno de los momentos que más llamó la atención fue el reencuentro de Daniel Valenzuela y Yamila Reyna.

La llegada del locutor a la selva ya fue sorprendente, pues se lanzó de un helicóptero directamente al agua, para luego nadar hasta donde estaba la actriz.

"Pu... que está cag... Aquaman", le lanzó la comediante al animador, para romper el hielo.

El descargo de Daniel Valenzuela hacia Yamila Reyna

Sin embargo, Daniel Valenzuela no venía nada contento y le contó a Yamila Reyna cómo se sentía al verla: "Hubo mucha fricción cuando terminamos, yo me quedé muy enojado. Yo no te voy a recordar ahora, da lo mismo".

Volverías con tu ex? 2

La argentina se mostró muy sorprendida ante la confesión de su expareja y lo rebatió inmediatamente: "¿Enojado vos? Con qué cara, no da lo mismo, si la enojada era yo".

Sin embargo, la tensión poco a poco se fue y el locutor se atrevió a realizar una pregunta muy dura, que involucró la última y tormentosa relación amorosa que tuvo con Américo: "Lo has pasado mal, qué fuerte. Contéstame con toda seguridad, escuché que estabas enamorada".

¿Qué responderá Yamila Reyna a la difícil interrogante de Daniel Valenzuela? Averígualo el próximo lunes 8 de junio, en el estreno de Volverías con tu ex? 2.

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