Luis Emilio sacó al "Rucio" de la cárcel para darle una nueva misión en EJDO: Vanessa debe salir del mapa

23 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) logró ser liberado gracias al abogado de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"A los fiscales, lo único que les interesa es cerrar los casos lo antes posible para cobrar su buen 'bonifacio' a fin de mes. Lástima que no hayamos podido hacer lo mismo por nuestro buen amigo Félix (Matías Schudeck), pero bueno... el pobre estaba muy quemado", dijo el empresario al teléfono.

Luis Emilio quiere vengarse de su denunciante

Agradecido por el gesto, Freddy Tapia se sintió en la obligación de retribuirle a su jefe, pero no habrá necesidad de esperar porque Walker ya tiene una orden para el delincuente.

El Jardín de Olivia / Mega

"Escúchame bien, 'Rucio', esto no es nada fácil. Se trata de Vanessa (Begoña Basauri), esta mina ya cruzó un límite que yo no puedo tolerar. Necesito que te despidas de ella de mi parte y mandarla a que le haga compañía a su querido Omar", instruyó Luis Emilio.



¿Alguien podrá salvar a Vanessa del trágico destino que le espera?