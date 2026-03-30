¿Planes de matrimonio? Paula Bolatti y Felipe Thompson cuentan cómo se conocieron y lo que se viene para ellos

30 mar. 2026 - 13:10 hrs.

En junio del 2025, la modelo argentina Paula Bolatti confirmó que se encontraba en una relación con el exchico reality Felipe Thompson.

Y es que nadie vio venir esta relación; sin embargo, tanto Paula como Felipe se han mostrado muy felices en redes sociales, dejando ver a todos sus viajes, aventuras y encuentros familiares.

Por lo mismo, Felipe abrió una caja de preguntas donde hubo una consulta que se repitió en muchas ocasiones: ¿Hay matrimonio?

La respuesta de Pauli Bolatti y Felipe Thompson

A través de esta dinámica, Felipe primero contestó que conoció a Paula en un programa de streaming en el que trabajaba la modelo.

De ahí en adelante, comenzaron a hablar y salieron, lo que terminó en el romance que mantienen actualmente. Sin embargo, esta no era la consulta más importante, sino la que estaba la relacionada a sus supuestos planes de matrimonio.

"¿El matri cuándo? Inviten jajaja", decía una de las interrogantes que tomaron Thompson y Bolatti para contestar: "Todo a su tiempo, cumplimos 1 año luego y vamos por etapas. Se vienen proyectos muy lindos juntos, como irnos a vivir; por ahí pueden aparecer más cosas (yo creo que 100% sí), así que paso a paso, pero felices".

Instagram

Todo sobre Paula Bolatti