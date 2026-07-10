Universidad Católica vs Coquimbo Unido: Mira EN VIVO este partido de la liga femenina por Mega 2

10 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Megamedia continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte nacional y reafirma su apuesta por el fútbol femenino, llevando la Liga Femenina a la televisión abierta a través de Mega y Mega 2, para que miles de personas en todo Chile puedan disfrutar de la emoción del campeonato.

Este fin de semana, la acción regresa con un atractivo encuentro que promete intensidad, buen fútbol y grandes emociones. Dos equipos protagonistas del torneo se enfrentarán en un compromiso clave en la lucha por seguir escalando posiciones en la tabla.

El encuentro que transmitirá Mega 2 enfrentará a Universidad Católica y Coquimbo Unido Femenino, en un duelo entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Las Cruzadas se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que las Piratas ocupan el cuarto puesto. Aunque las separan ocho puntos, este compromiso será clave, ya que podría acortar la distancia entre ambos equipos o permitir que Universidad Católica amplíe su ventaja en la lucha por los primeros lugares del campeonato.

¿Cómo ver Universidad Católica vs Coquimbo Unido por Mega 2?

Este domingo, desde las 18:30 horas, se disputará el encuentro entre Universidad Católica y Coquimbo Unido Femenino, que será transmitido en vivo por Mega 2. El partido también podrá seguirse a través de la señal en vivo de Mega.cl.

La transmisión contará con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada, quienes llevarán todos los detalles de este atractivo compromiso del fútbol femenino nacional.

¡No te pierdas toda la emoción de la Liga Femenina por Mega 2!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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