"He querido rendirme": Fran Maira compartió una emotiva reflexión tras mensaje de una seguidora

10 jul. 2026 - 14:40 hrs.

Fran Maira reaccionó en Instagram al mensaje de una seguidora que le escribió con la esperanza de obtener una respuesta en medio de una severa crisis depresiva, producto de una experiencia marcada por abusos y abandonos.

"Ya no sé qué hacer con mi vida, no hay acontecimientos felices, solo tristes. Te admiro mucho, le hablé a otras personas también pero no responden (...) Este es mi último intento de que me pase algo interesante", escribió la usuaria, a quien la cantante le dedicó unas palabras llenas de empatía.

La reacción de Fran Maira a mensaje de una seguidora

"No estás sola, cree en ti, nunca es tarde para encontrarle sentido a la vida", le expresó Fran Maira a su admiradora, a quien le aconsejó ir a terapia y buscar el apoyo de familiares y amistades.

Luego se dirigió a todos quienes están pasando por experiencias similares. "Solo nos tenemos a nosotros mismos. El amor propio debe ser más fuerte que nada", escribió.

Instagram @franmaira__

"Todxs tenemos historias diferentes, pero depende de nosotros reinventarnos. Yo también estoy viviendo un momento muy difícil en mi vida, el cual aún no logro superar", confesó.

"Si supieran la cantidad de veces que yo he querido rendirme. Pero NO. Vamos, mi gente hermosa, que la vida sigue, gracias por la confianza", agregó.

La exchica reality también prometió compartir con su comunidad los pasos con los que finalmente logre superar esta compleja etapa. "No todos tienen las mismas herramientas o medios, por eso es importante apoyarnos entre nosotrxs. Cuenten conmigo para eso, la salud mental es prioridad", remarcó.

Instagram @franmaira__

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