"Él quedó picado...": React de Volverías con tu Ex? 2 analiza los dichos de Fran Maira a Austin Palao

08 jul. 2026 - 22:38 hrs.

Este miércoles, el panel del React de Volverías con tu Ex? 2 analizó las recientes declaraciones de Fran Maira sobre Austin Palao, luego de que la cantante rompiera el silencio sobre su antigua relación con el peruano en una transmisión en vivo de TikTok.

Durante el programa, los panelistas comentaron las revelaciones de la ex chica reality, quién aseguró que nunca había hablado públicamente de su expareja hasta ahora.

Los dichos de Fran Maira sobre Austin Palao

"Yo nunca hablé de él después de la relación. Nunca lo mencioné en una entrevista.. Pero si te metes a un reality chileno boludo, ¿qué más vamos a hacer? ¿Tendré que decir algo?", expresó.

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Además, Fran Maira sostuvo que fue ella quien decidió terminar la relación y que, tiempo después, Austin intentó retomar el romance.

"Él quedó picado, voy a ser súper honesta, porque yo lo terminé y nunca más lo pesqué. Y eso fue lo que pasó. Y después de un tiempo él me pidió volver y yo le dije que no. Ese fue el problema conmigo, porque él quedó picado", afirmó.

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