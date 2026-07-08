Fran Maira responde sin filtro a 'ninguneo' de Austin Palao: "Quedó picado porque yo lo terminé"

08 jul. 2026 - 15:50 hrs.

Fran Maira alzó la voz tras los constantes "ninguneos" que recibió por parte de Austin Palao en Volverías con tu ex? 2.

El cantante peruano desconoció su vínculo amoroso con la chilena, con quien tuvo una mediática relación luego de conocerse en un reality nacional. De hecho, aseguró que solo se conocieron y que nunca fueron pareja.

Las palabras del integrante del reality de Mega llegaron a oídos de la intérprete de "Amiga Ya Mató", quien decidió no guardarse nada.

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Fran Maira habla de Austin Palao

En un live en sus redes sociales, Maira señaló que una vez dieron término a la relación, "nunca hablé de él", incluso aseguró que cuando concedía entrevistas, pedía por favor no recibir preguntas relacionadas con su vida sentimental.

Tras ello, e imitando el acento argentino, Fran agregó: "Si te metes a un reality chileno, boludo, ¿qué más vamos a hacer? Tendré que yo decir algo o querés que me quede callada".

"¿Qué va a negar? No sentí que me negaron, porque es una hueá que pongai los dos nombres en cualquier parte y van a salir todas las fotos, todos los viajes", sostuvo.

En ese mismo contexto, Fran Maira dijo que sería honesta y que, a su juicio, Austin Palao "quedó picado porque yo lo terminé y nunca más lo pesqué y eso fue lo que pasó. Y después de un tiempo él me pidió volver y yo le dije que no. Ese es el problema: que quedó picado conmigo".

Maira señaló que "está acostumbrado a que todas las minas mueran por él y se obsesionen, y en mi caso no fue así".

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