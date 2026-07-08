"Feo, fome e infiel": Fran Maira no se guarda nada y arremete contra Nico Solabarrieta

08 jul. 2026 - 14:42 hrs.

Fran Maira no se guardó nada y arremetió sin filtros en contra de Nico Solabarrieta, actual participante de Volverías Con Tu Ex? 2 y expareja de Valentina Torres, también conocida como la Guarén.

Precisamente, Guarén, en un principio, llegó al mundo del espectáculo por ser la mejor amiga de Fran Maira. Sin embargo, con el paso del tiempo ambas tomaron caminos distintos.

Por lo mismo, y por la participación de ambos en Volverías Con Tu Ex? 2, es que algunos usuarios preguntaron a Maira por su opinión sobre Solabarrieta.

Fran Maira arremete contra Nico Solabarrieta

Y es que durante un live de redes sociales, Fran Maira decidió responder a una persona que le preguntó por Nicolás.

"Me cae como el pic... ese hue... Ah ya, esa hue... la voy a contestar, es que no le quiero dar pantalla, pero al ex de la rata, no voy a decir su nombre porque no le quiero dar pantalla a ese hue... feo, fome e infiel, te juro que me da asco", expresó Maira.

Enseguida, aseguró que "es un soberbio, es como ¿quién eres? ¿qué has logrado en la put... vida? Me carga esa hue... cuando la gente se cree el pic... y en realidad no es nada".

La Fran Maira hablo del Nico Solabarrieta en un live, “feo, fome e infiel” 😂 👏🏼 👏🏼 #VolveríasConTuEx2 #VolveriasConTuEx2 pic.twitter.com/EYtEGmXWby — 🌸 🇨🇱 (@Coralineineine) July 8, 2026

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