"Nunca fui obligada": Christell desmiente antiguo e incómodo rumor sobre sus padres con tajante respuesta

09 sept. 2026 - 11:20 hrs.

La cantante nacional Christell salió a desmentir uno de los mitos más grandes que existen en torno a su carrera desde pequeña.

Y es que siempre se han realizado bromas o comentarios sobre la carrera infantil de Christell, esto desde que en una presentación ella dijera que no quería seguir cantando porque le dolía el estómago, pero sus padres la mantuvieran, supuestamente, obligada sobre el escenario.

Precisamente, en una de sus dinámicas de preguntas en redes sociales, una usuaria consultó a Christell si había perdonado a sus padres por lo que le hicieron de niña.

Christell desmiente dichos sobre sus padres

Ante tal afirmación, Christell dijo: "más de 20 años desmintiendo esto, ya estoy harta, crean lo que quieran", y agregó: "Mis papás son bacanes, nunca fui obligada a nada en la vida más que a comer legumbres y ni eso porque eran tres cucharadas".

"Siempre fue solo un juego para mí, se me presentó de esa forma y la pasé la raja", expresó la cantante nacional, quien hace muy poco se convirtió en madre.

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Recordemos que la cantante nacional se convirtió en madre en los últimos días de julio con su esposo Roberto Parra, y desde ese momento su vida ha girado en torno al pequeño Valentino.

"Yo disfrutando, cuidándome y recuperándome gracias a Dios con normalidad. Gracias a todos por su cariño y preocupación, por cada mensajito y buenos deseos para nuestro príncipe querido y nuestra familia", dijo Christell después de dar a luz.

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