"¿Cuál es el mejor momento?": Melina Noto se abre a la posibilidad de tener otro bebé y pide consejos

09 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Melina Noto cumplió uno de los sueños de su vida al convertirse en madre de la pequeña Alanna en octubre del año pasado.

Precisamente, la modelo argentina lleva una relación de cinco años con Pangal Andrade, con quien dieron fruto a Alanna, la hija de ambos que los ha llenado de alegría en esta nueva etapa de su adultez.

Sin embargo, cuando Alanna está a tan solo semanas de cumplir un año, algunas preguntas surgen en la cabeza de Melina y una de estas es referente a la posibilidad de tener otro bebé.

Melina Noto habla sobre la posibilidad de ser madre

"Hoy vinimos con el dilema universal de las mamis que ya tienen una guagüita. Y es ¿En qué momento se pasa de uno a dos? ¿Cuál es el mejor momento?", preguntó en un comienzo.

Enseguida, la argentina volvió a preguntar: "¿Y qué es más difícil pasar de 0 a 1 o de 1 a 2? Porque nosotros no sabemos".

"Por un lado digo: 'Bueno, tenga el siguiente rápido, hago la pega rápido y después vuelvo a trabajar tranquila o espero, me recupero unos años'. La verdad es que no sé, así que me gustaría saber sus opiniones al respecto", expresó.

Dicho esto, y para cerrar, aclaró que "obviamente, no sería ya, pero lo cansaba como para, no sé, los 2 años de alarma, una cosa así".

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