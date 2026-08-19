Luis y su familia llevan más de 20 años en disputa con uno de sus hermanos por terreno en herencia

19 ag. 2026 - 16:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Fuerte y Claro, Teresa acudió en busca de ayuda porque la convivencia al interior de su propia casa se ha convertido en un infierno.

Su suegro falleció y legó en herencia la casa familiar a sus hijos. El marido de Teresa le compró gran parte del terreno a sus hermanos y se mudó, debiendo convivir con uno de sus hermanos en el mismo terreno.



"Antes nos llevábamos muy bien nosotros con su familia, con su esposa y él venía siempre para acá, estábamos todos siempre juntos", reveló. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Un robo que afectó a Teresa

Todo empeoró a causa de un incendio destruyó la propiedad. El cuñado de Teresa construyó su casa, bloqueando parcialmente la entrada y obligándolos a estacionar en la calle. "Lo que rebalsó el vaso fue que a mi hijo le robaron el auto. No es justo que mi hijo tenga su auto afuera si nosotros hemos comprado la mayoría del de la propiedad de acá", dijo.

Teresa y su familia buscan ayuda en Carmen Gloria Arroyo para resolver esta situación que consideran insostenible y que afecta la armonía familiar.

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