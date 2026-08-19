"Era un infierno": Hija de Teresa revela que mala convivencia con su tío la hizo abandonar la casa familiar
Teresa y su marido han tenido difíciles años de convivencia con Ernesto, su cuñado que vive en el mismo terreno.
Las fricciones llegaron a tal punto que ocurrieron hechos de violencia entre las familias y obligaron a que Romané, hija de Teresa, decidiera abandonar la casa de sus padres.
En contacto con Fuerte y Claro, la joven declaró que "era un infierno, no se podía vivir. Había que tener cuero de chancho para vivir ahí".
"Si pudieran llegar a un acuerdo..."
Romané va de visita y ni siquiera puede estacionar el auto en la propiedad y debe dejar su vehículo afuera. "Todos los días paso a ver a mi mamá y al bebé que es hijo de mi hermana. Yo no puedo estacionarme ahí y si ellos no fueran tan malvividores, dejarían espacio para estacionar un auto".
Luis, su padre, es dueño de la mayor parte del terreno y aún así no puede disfrutar de esos metros cuadrados. Su tío "le quita el espacio a él. Tiene el 90% del terreno comprado y a Ernesto le corresponde mucho menos. Él no se va a arriesgar a darle, a cederle, a que estacione un auto o que o que tenga un portón como la gente".
"Si pudieran llegar a un acuerdo, podrían vivir de lo más bien, (...) llevar una convivencia sana como familia, pero sé que eso es imposible".
Leer más de
Más Momentos
-
Luis y su familia llevan más de 20 años en disputa con uno de sus hermanos por terreno en herencia
-
"Siempre me ha acongojado": El lamento de una madre por hijo que dedica toda su vida a cuidarla
-
Joven de 22 años estudia derecho y cuida a su madre tetrapléjica: "Me gustaría ser más para darle más"
-
Abuela desea dar apellido de su marido a sus dos nietos: Ambos fueron abandonados por su madre y padre
-
María Ester pide ayuda a sus hermanos tras hacerse cargo sola de su madre con alzhéimer
-
Carlos conmovió en Fuerte y Claro: Asumió el cuidado de cuatro hijos y solo uno lleva su sangre