"No estamos haciendo nada grave": Daniel hablará ante una arrepentida Fran en el capítulo 15 de La Baronesa

04 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 16 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se sentirá muy culpable por haber permitido el beso con Daniel (Francisco Reyes Cristi).

El chef, en cambio, no comprenderá el remordimiento de la madre de Nicolás (Andrew Bargsted). "No te entiendo tanto, Fran. Perdón, pero no estamos haciendo nada grave", le dirá.

E insistirá en que no habría trabas para iniciar un romance: "Somos dos adultos que nos estamos conociendo en esta instancia que está buena y ya me sacaste al baile al Nico y a mi mamá... Perdón, pero tengo curiosidad, ¿qué es lo que te da tanto miedo?".

La Baronesa / Mega

Las razones Francesca

Por supuesto, Nicolás es de la edad de Daniel y Clara (Lorena Bosch) es su mejor amiga desde la infancia. La relación que ha tenido con los hijos de los Márquez siempre ha sido casi familiar.

Pese a lo anterior, algo se removió en el interior de Francesca y encarará a Daniel: "¿Y qué propones?".