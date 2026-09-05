No aguantó la rabia: Por esta razón Tere golpeó a Ema en Reunión de Superados

05 sept. 2026 - 17:11 hrs.

Esta semana, Tere (Elisa Zulueta) y Ema (Constanza Mackenna) protagonizaron un tenso enfrentamiento en Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Ambas mujeres terminaron envueltas en una violenta pelea que dejó al descubierto la profunda rivalidad que existe entre ellas y que podría traer importantes consecuencias para el futuro. A continuación, te contamos cómo se originó el conflicto.

Por esta razón Tere golpeó a Ema

Todo ocurrió durante la despedida de Alessandra (Julieta Bartolomé), quien decidió celebrar su partida a Argentina en un club nocturno. A la celebración también asistieron Javiera (Daniela Ramírez), Pili (Paloma Moreno), Matilde (Ignacia Baeza) y Tere.

Reunión de Superados / Mega

Sin embargo, la noche dio un inesperado giro cuando la profesora se percató de que Ema también se encontraba en el lugar junto a sus amigas, situación que rápidamente terminó arruinando su celebración.

Pero el conflicto alcanzó un punto de no retorno cuando Tere y Matilde decidieron esconderse en un baño para escuchar la conversación que mantenía Ema con sus acompañantes. Desde aquel lugar, ambas fueron testigos de una serie de comentarios negativos sobre ellas, especialmente relacionados con su edad.

Reunión de Superados / Mega

En medio de la conversación, Ema recordó el reciente encuentro que había tenido con Tere y contó que la profesora había llegado hasta su casa para pedirle que no tuviera hijos con Manuel (Mario Horton).

"Ustedes pueden creer que la hue.. tóxica llegó a mi casa a decirme que, por favor, no tuviera hijos con Manuel. Súper loca", comentó.

Reunión de Superados / Mega

Sin embargo, lo que terminó desatando la furia de Tere fue una cruel confesión de Ema, quien aseguró que estaría dispuesta a embarazarse de Manuel con un único propósito.

"Les juro, les juro que yo solamente me embarazaría de Manuel para cagarle la vida a la patética de la Teresita", lanzó Ema.

Al escuchar estas palabras, Tere no pudo contener su rabia y salió de su escondite para enfrentarse directamente con Ema. La profesora se abalanzó sobre ella y le tiró el cabello, iniciando una intensa pelea que obligó a las presentes a intervenir para separarlas.

Reunión de Superados / Mega

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