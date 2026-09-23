Max amenazará violentamente a Javiera en el capítulo 199 de Reunión de Superados

23 sept. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 199 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) estará furioso por los rayados que sufrió su auto.

Consumido por la rabia, el empresario enfrentará violentamente a Javiera (Daniela Ramírez) y la tomará con fuerza de los brazos.

"Una más y voy a perder la paciencia. Me aburrí de ser el que pone la cuota de cordura en esta familia, se acabó", le dirá, mientras su esposa lo observa aterrada.

Reunión de Superados / Mega

La amenaza de Max a Javiera

Finalmente, Max le hará una dura amenaza a Javiera respecto al futuro juicio que ambos enfrentarán por la custodia de Tortu.

"Una cagada más que te mandes y créeme que quitarte a la Tortu va a ser lo de menos", expresará.