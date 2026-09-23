Max amenazará violentamente a Javiera en el capítulo 199 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 199 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) estará furioso por los rayados que sufrió su auto.
Consumido por la rabia, el empresario enfrentará violentamente a Javiera (Daniela Ramírez) y la tomará con fuerza de los brazos.
"Una más y voy a perder la paciencia. Me aburrí de ser el que pone la cuota de cordura en esta familia, se acabó", le dirá, mientras su esposa lo observa aterrada.
La amenaza de Max a Javiera
Finalmente, Max le hará una dura amenaza a Javiera respecto al futuro juicio que ambos enfrentarán por la custodia de Tortu.
"Una cagada más que te mandes y créeme que quitarte a la Tortu va a ser lo de menos", expresará.Ve el capítulo en