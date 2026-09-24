"¿Por qué mier... me cortaste el teléfono?: León fuera de sí tras pelea con Antonio en La Baronesa
En el capítulo 28 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) sostuvieron una tensa conversación telefónica. El hijo de Aurora (Loreto Valenzuela) estaba claramente molesto y no quiso reunirse con su amante, pese a su invitación.
La insinuación de que si le pasaba a Clara (Lorena Bosch) podría solucionar sus problemas, es algo que no le gustó a Márquez. "Antonio, era una broma. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a querer tenerla muerta?", se excusó el médico.
Pero el abogado no le creyó y cortó abruptamente la llamada.Ir a la siguiente nota
La visita nocturna
Pero León es dominante y no aceptó que Antonio lo dejara con la palabra en la boca. A pesar de que era tarde en la noche, fue de visita a casa de los Márquez y Paula (Francisca Armstrong) lo recibió.
Antonio le pidió a su hija ir a la cocina a preparar café para quedarse a solas. "¿Qué parte de que íbamos a hablar mañana tú no entendiste?", preguntó enojado. León le respondió con igual furia: "No quiero ni puedo esperar a que me digas ahora por qué mier... me cortaste el teléfono".Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Yo no estaba loca": Andrea escuchó a su marido susurrar el nombre de Clara en La Baronesa
-
"Mi papá le salvó la vida": Catalina reveló la terrible enfermedad que sufrió Javier en La Baronesa
-
"Por primera vez, pensé en separarme": Samuel está desgastado con los arranques de Andrea en La Baronesa
-
"Desde que tú apareciste, se transformó": Andrea hizo furioso reclamo contra Clara en La Baronesa
-
"Voy a la policía y me autodenuncio": Samuel puso un ultimátum a León tras ser atacado en La Baronesa
-
"Sé que te gusta mi marido": Andrea montó una pública escena de celos contra Clara en La Baronesa