"Desde que tú apareciste, se transformó": Andrea hizo furioso reclamo contra Clara en La Baronesa
En el capítulo 27 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) y Clara (Lorena Bosch) pasaron a la oficina del restaurante para aclarar el malentendido que tiene a la esposa de Samuel (Francisco Ossa) muerta de celos.
"Andrea, mira, yo te quiero aclarar una cosa: yo a mi marido lo amo y no tengo ninguna intención de engañarlo ni con Samuel ni con nadie", insistió la madre de Emilia (Octavia Bernasconi), pero ninguna explicación fue suficiente.
Andrea marcó una línea: si Clara quiere hablar sobre el matrimonio, tendrá que ser siempre con ella. No se puede acercar a su marido.Ir a la siguiente nota
El cambio de Samuel que no pasa desapercibido
"Quédate tranquila... es evidente que Samuel te adora", dijo la esposa de Antonio (Carlos Díaz) para tranquilizarla, pero fue inútil.
"Tú me puedes asegurar cualquier cosa, me puedes decir lo que quieras, pero si hay alguien que conoce bien a mi marido, soy yo y desde que tú apareciste, él se transformó en otra persona", respondió su consuegra.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Por primera vez, pensé en separarme": Samuel está desgastado con los arranques de Andrea en La Baronesa
-
"Voy a la policía y me autodenuncio": Samuel puso un ultimátum a León tras ser atacado en La Baronesa
-
"Sé que te gusta mi marido": Andrea montó una pública escena de celos contra Clara en La Baronesa
-
"Puedes provocar un quiebre familiar": Francesca hizo advertencia a Paula por sus insinuaciones en La Baronesa
-
¿Qué planea hacer? Samuel sacó un arma de su caja fuerte y fue sorprendido por Javier en La Baronesa
-
"Perdimos la posibilidad de arreglar dos problemas": León sorprende con fría frase sobre Clara en La Baronesa