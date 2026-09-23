"Desde que tú apareciste, se transformó": Andrea hizo furioso reclamo contra Clara en La Baronesa

23 sept. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 27 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) y Clara (Lorena Bosch) pasaron a la oficina del restaurante para aclarar el malentendido que tiene a la esposa de Samuel (Francisco Ossa) muerta de celos.

"Andrea, mira, yo te quiero aclarar una cosa: yo a mi marido lo amo y no tengo ninguna intención de engañarlo ni con Samuel ni con nadie", insistió la madre de Emilia (Octavia Bernasconi), pero ninguna explicación fue suficiente.

Andrea marcó una línea: si Clara quiere hablar sobre el matrimonio, tendrá que ser siempre con ella. No se puede acercar a su marido.

La Baronesa / Mega

El cambio de Samuel que no pasa desapercibido

"Quédate tranquila... es evidente que Samuel te adora", dijo la esposa de Antonio (Carlos Díaz) para tranquilizarla, pero fue inútil.

"Tú me puedes asegurar cualquier cosa, me puedes decir lo que quieras, pero si hay alguien que conoce bien a mi marido, soy yo y desde que tú apareciste, él se transformó en otra persona", respondió su consuegra.