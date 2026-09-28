"Es mucho menor que yo": Francesca le reveló a Nicolás que vive nuevo romance en La Baronesa
En el capítulo 30 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) encontró en el dormitorio de su mamá la tarjeta del ramo de flores. "¿Quién es este hombre joven que tiene todo el tiempo del mundo para seguir esperándote?", le preguntó a Francesca (Katyna Huberman).
Ella, estupefacta, atinó a arrebatarle la tarjeta de las manos y reprenderlo por hurgar entre sus cosas. Nicolás, en cambio, vio este comportamiento como algo inusual en su madre.
El momento de la verdad
"Mamá, tú y yo siempre nos contamos todo y ahora no, eso me preocupa, no puede ser por nada bueno. Anoche te pillé y estabas llorando", mencionó Nico.Ir a la siguiente nota
Siempre han sido los dos y Nicolás nunca ha juzgado a Francesca cuando tiene una pareja nueva. ¿Por qué habría de ser distinto ahora?
La terapeuta dijo que hay algo malo en este nuevo romance: "Eso... su edad. Es mucho menor que yo".Ve el capítulo en
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