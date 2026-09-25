"Tienes que tomar distancia": Antonio no quiere más problemas y se da un tiempo con León en La Baronesa

25 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 29 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) quedó muy molesto por la intrusión de León (César Caillet) a su casa, cuando claramente le había dicho que solucionarían sus problemas a la mañana siguiente. A lo anterior se suma al asunto de la encerrona a Samuel (Francisco Ossa).

Antonio subió al departamento del médico y lo confrontó por lo sucedido, pero para Insulza solo se trata de excusas: "¿Te dio de un día para otro que un ataque de culpa o ya no te sientes enamorado de mí?", preguntó.

¿El fin?

El hijo de Aurora (Loreto Valenzuela) afirmó que sigue enamorado, pero "las cosas están revueltas" y necesitan solucionarlas tomando distancia el uno del otro.

La Baronesa / Mega

León se tomó pésimo esta decisión y reaccionó violentamente. "¿Perdón? ¿Me estás diciendo que me aleje? ¿Que me encierre acá como hace 35 años? ¿Eso me estás diciendo?", inquirió y a los gritos expulsó a Antonio de su departamento.

Antonio no tuvo oportunidad de seguir conversando y prefirió no hacer más grande la discusión.