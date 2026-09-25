"Confía en mí": Nico le pedirá a Francesca contarle qué es lo que la aflige en el capítulo 30 de La Baronesa
En el avance del capítulo 30 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) notará que algo extraño pasa con su mamá. La noche anterior lloró y ahora se encerrará en su dormitorio para estar sola.
Por lo general, siempre han tenido un lazo estrecho y acostumbran contarse las cosas. Esto lo motivará a preguntarle directamente qué es lo que la tiene tan afligida estos días.
"Ya, pues, mamá. Nosotros siempre nos hemos contado todo, ¿cierto? Pero tú ahora no y eso me preocupa, no puede ser por nada bueno. Anoche te pillé, estabas llorando, no creas que no me di cuenta", le dirá a Francesca (Katyna Huberman).Ir a la siguiente nota
Nicolás pide un voto de confianza
Sin embargo, Francesca seguirá hermética porque no se siente con el valor de confesar su amorío con Daniel (Francisco Reyes Cristi).
Nicolás sospechará que se trata de un asunto del corazón y le querrá dar valor para desahogarse: "Confía en mí, yo siempre voy a estar para ti, en todas ¿Cuándo te he dicho algo yo por algún pinche tuyo o cuando te gusta alguien? Nunca y eso es porque yo lo único que quiero es que tú seas feliz".Ve el capítulo en