¿Sed de venganza? Andrea y León tendrán insospechada reunión en el capítulo 30 de La Baronesa

25 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 30 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) querrá pagarle con la misma moneda a su marido, tras escucharlo llamar a Clara (Lorena Bosch) entre sueños.

A sabiendas de que su marido no quiere que se atienda con el doctor Insulza (César Caillet) por presuntos celos, la madre de Javier (Simón Pesutic) se reunirá con León en un restaurante para tener una pequeña venganza.

"Un brindis porque estás en tu mejor momento... estupenda", celebrará León, quien también quiere su revancha con Antonio (Carlos Díaz) por pedirle un tiempo en su relación.

La Baronesa / Mega

Los últimos en llegar

Los Márquez se cansarán de esperar a Andrea para la comida familiar. Aurora (Loreto Valenzuela), en particular, los instará a comenzar y pasar todos a la mesa, aunque Javier (Simón Pesutic) le insista en darle unos minutos más a su madre.

Justamente ella llegará, pero no lo hará sola. Estará con León, a quien explícitamente le pidieron no asistir a la reunión.