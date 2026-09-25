"Sentí cosas que no he sentido": Clara describió con culpa sus sueños con Samuel en La Baronesa

25 sept. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 29 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) buscó ayuda en Francesca (Katyna Huberman) porque la pasada noche tuvo sueños con Samuel (Francisco Ossa), algo que siente profundamente incorrecto.

"Mi cabeza es tan pesada, basta con que alguien se ponga a hablar tonteras y yo altiro me sugestiono. Ayúdame, no sé, hipnotízame, pero sácamelo de la cabeza, por favor. Esto no me puede seguir pasando", le rogó a su amiga.

La búsqueda de un significado

Sin embargo, Francesca rescata recuerdos a través de las regresiones y no lo opuesto; su petición es imposible. En cambio, sí podrían entender qué significa este mensaje de su subconsciente.

La Baronesa / Mega

Con cierta timidez, Clara confesó algo que la carcome: "Soñé que estábamos juntos... en la intimidad. La verdad, sentí cosas que no he sentido en toda mi vida con Antonio".

Francesca bajó la mirada, un tanto preocupada por la revelación de su amiga.