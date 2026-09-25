"Sentí cosas que no he sentido": Clara describió con culpa sus sueños con Samuel en La Baronesa
En el capítulo 29 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) buscó ayuda en Francesca (Katyna Huberman) porque la pasada noche tuvo sueños con Samuel (Francisco Ossa), algo que siente profundamente incorrecto.
"Mi cabeza es tan pesada, basta con que alguien se ponga a hablar tonteras y yo altiro me sugestiono. Ayúdame, no sé, hipnotízame, pero sácamelo de la cabeza, por favor. Esto no me puede seguir pasando", le rogó a su amiga.
La búsqueda de un significado
Sin embargo, Francesca rescata recuerdos a través de las regresiones y no lo opuesto; su petición es imposible. En cambio, sí podrían entender qué significa este mensaje de su subconsciente.Ir a la siguiente nota
Con cierta timidez, Clara confesó algo que la carcome: "Soñé que estábamos juntos... en la intimidad. La verdad, sentí cosas que no he sentido en toda mi vida con Antonio".
Francesca bajó la mirada, un tanto preocupada por la revelación de su amiga.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Tienes que tomar distancia": Antonio no quiere más problemas y se da un tiempo con León en La Baronesa
-
"Yo no estaba loca": Andrea escuchó a su marido susurrar el nombre de Clara en La Baronesa
-
"¿Por qué mier... me cortaste el teléfono?: León fuera de sí tras pelea con Antonio en La Baronesa
-
"Mi papá le salvó la vida": Catalina reveló la terrible enfermedad que sufrió Javier en La Baronesa
-
"Por primera vez, pensé en separarme": Samuel está desgastado con los arranques de Andrea en La Baronesa
-
"Desde que tú apareciste, se transformó": Andrea hizo furioso reclamo contra Clara en La Baronesa