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"Estás en tu mejor momento": Andrea coqueteó con León mientras brindaban en un restaurante en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 30 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) fue a la consulta de León (César Caillet) a sabiendas de los "celos" que le causaba a su marido. Él la invitó a tomar unas copas para celebrar que sus exámenes médicos estaban excelentes. 

"Un brindis porque estás en tu mejor momento, estupenda", la felicitó León y ella se sintió halagada como para intentar dar un paso más. 

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Un paso en falso

Andrea cortó constantemente las llamadas de Javier para concentrarse en el médico. A él le llamó la atención que ella justificara así el ignorar a su propio hijo. "Lo haces sonar como si estuviésemos haciendo algo malo", le comentó. Ella respondió sin titubear: "A lo mejor lo es".

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Pero León, en lugar de responder a sus insinuaciones, dio un paso atrás y bebió de su copa. 

Luego, el amante de Antonio (Carlos Díaz) sacó a colación un tema incómodo: "Me llama la atención por qué tú y tu marido se celan tanto. Por parte de él lo puedo entender porque no pasas desapercibida en ninguna parte, pero, ¿tú a él?". 

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