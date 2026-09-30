¡Sacrificó mucho! Roberto se resistirá a dejar la casa familiar en el capítulo 33 de La Baronesa
En el avance del capítulo 33 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) conversará con Aurora (Loreto Valenzuela), aún incrédulo de que su esposa hubiera pensado en entregar la casa familiar tras el matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) con Javier (Simón Pesutic).
No se tratará solamente de un apego al inmueble, sino que Roberto pensará en los grandes sacrificios que hizo en la vida para que su familia tuviera un techo tras el despilfarro de su suegro.
El dolor que esconde Roberto
"¿A ti se te olvida lo que esta casa significa para mí? Yo me saqué la cres... trabajando para recuperarla cuando tu padre se la jugó", mencionará Roberto a una Aurora cabizbaja.Ir a la siguiente nota
"Me perdí momentos importantes de mi vida contigo. Incluso, me perdí de enterrar a mi madre por estar arriba de un camión en Bolivia. ¿Crees que a mí no me dolió ese sacrificio? Yo sé que esta es tu casa familiar, pero para mí es mucho más que eso", insistirá.
Y afuera de la cocina, Emilia escuchará todo, comprendiendo que no tiene más alternativa que casarse para no hacerle daño a su abuelo.Ve el capítulo en