"Sin mi papá podríamos estar juntos hace mucho": Antonio hizo perversa sugerencia a León en La Baronesa

20 ag. 2026 - 18:00 hrs.

En el cuarto capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) tuvieron una conversación en secreto en la cocina. "Es curioso que, de cierta forma, nuestra felicidad siempre haya estado condicionada a una eventual muerte de tu papá", dijo el médico.

Pero ante esta preocupante situación, la reacción de Antonio fue de completa frialdad hacia su padre.

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Con una siniestra insinuación, abrió la puerta a que si Roberto (Patricio Achurra) sale de la ecuación, les beneficiaría. Ya no tendrían que amarse en secreto: "Tú eres su médico y la vida de mi papá está en tus manos. Si tanto te descomponía esto, una negligencia tuya y...".

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León no está dispuesto a transar

León lo escuchó con incredulidad. Él puede amar al esposo de Clara (Lorena Bosch), pero sería incapaz de cometer un crimen con tal egoísmo.

"¿Te estás escuchando? ¿Me estás hablando en serio? Yo sería incapaz de hacer una cosa así, Antonio. Lo sabes, ¿no?", respondió con seriedad.