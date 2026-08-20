"Sin mi papá podríamos estar juntos hace mucho": Antonio hizo perversa sugerencia a León en La Baronesa
En el cuarto capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) tuvieron una conversación en secreto en la cocina. "
Pero ante esta preocupante situación, la reacción de Antonio fue de completa frialdad hacia su padre.
Si tanto te descomponía esto, una negligencia tuya y...".Ir a la siguiente nota
León no está dispuesto a transar
León lo escuchó con incredulidad. Él puede amar al esposo de Clara (Lorena Bosch), pero sería incapaz de cometer un crimen con tal egoísmo.
"¿Te estás escuchando? ¿Me estás hablando en serio? Yo sería incapaz de hacer una cosa así, Antonio. Lo sabes, ¿no?", respondió con seriedad.Ve el capítulo en
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