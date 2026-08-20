"Yo veo una sola salida": Aurora le pidió a Emilia que acepte casarse con Javier en La Baronesa

20 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el cuarto capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) ama demasiado a su marido como para arriesgarse a que sepa la verdad. Si una simple discusión le provocó una arritmia, ¿cómo reaccionaría si sabe que perdió la casa familiar en una apuesta de póker?

Por eso, tuvo que pedirle a Emilia (Octavia Bernasconi) un gran sacrificio por el bien de los suyos.

"Es la vida de tu abuelo y mía la que está en tus manos. Tú viste cómo está... no va a resistir. Si ese tipo llega mañana a quitarnos la casa, a tu abuelo le va a dar un infarto, eso yo lo sé", le dijo a su nieta.

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Una petición difícil

Emilia no estuvo de acuerdo con que su abuela la hiciera cargar con el peso de lo que sucedió. Es injusto que la responsabilice por el estado crítico de Roberto (Patricio Achurra) cuando ella es quien metió a la familia en este problema.

"No podemos volver el tiempo atrás. Yo veo una sola salida: acepta casarte con ese hombre. Por el bien de tu abuelo, por el bien de la familia, por el bien de todos, deja a Nicolás y cásate con Javier Toledo", le imploró Aurora a su nieta.