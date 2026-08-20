Por una emergencia con su abuelo: Javier descubrió que Paula también es nieta de Aurora en La Baronesa

20 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el cuarto capítulo de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se molestó con su hermana mayor por no contestarle el teléfono. Ella estaba en una cita con Javier (Simón Pesutic), así que no estaba al pendiente del celular.

"El tata está muy mal, vente ahora mismo, Paula. Está acá en la casa con León, los paramédicos se están haciendo cargo de él, pero está grave, así que vente ahora", le ordenó Daniel apenas contestó.

La Baronesa / Mega

Javier la llevó en su moto hasta su hogar y descubrió con sorpresa que es la misma casa en la que viven Aurora (Loreto Valenzuela) y Emilia (Octavia Bernasconi). "¿Aquí es donde vives con tu familia?", preguntó Toledo, atónito por la coincidencia.

"Sí, con mis papás, mis hermanos y mis abuelos. Yo sé que te encantaría pasar, pero no es el momento. Chao", le respondió la psicóloga mientras corría hacia el portón, angustiada por saber cómo está su abuelo.

¡El nexo entre Paula y los Márquez jugará a favor o en contra de los planes de Javier?