"Dulce Fantasía": Así es la colección de ropa que llena de orgullo a Eugenia Lemos

En el pasado mes de diciembre, Eugenia Lemos lanzó oficialmente su primera colección de ropa, llamada Dulce Fantasía, en el Aruba Fashion Week. La modista ahora da una nueva muestra de sus vibrantes propuestas, que reflejan su estilo y esencia femenina.

La línea está compuesta por trajes de baño, enteritos playeros y sets livianos -de pantalón y shorts-, que irradiaron movimiento y autenticidad en las páginas de una famosa publicación impresa.

Colección de ropa de Eugenia Lemos

"Mi nueva colección en las páginas de la Revista Atrévete", escribió Eugenia Lemos en un video que compartió en su Instagram, donde encabezó un desfile bajo el sol.

Cada pieza resaltó con estampados inspirados en frutas tropicales y siluetas relajadas. La combinación de tonos verdes, rosados, amarillos y azules se complementó con tejidos ligeros.

Sombreros amplios, viseras, aros de gran tamaño y gafas de colores fueron los accesorios que elevaron y reforzaron el lado más sofisticado de cada look.

En su caso, Lemos presentó la colección vestida con una camisa blanca y una falda a rayas de colores, corta al frente y larga en la parte trasera, que combinó con una corbata y un sombrero a juego, stilettos y unos maxi aros en color blanco.

De esta forma, reafirma con orgullo su faceta como diseñadora y apuesta por ser fiel a su sello personal, con un sentido de la moda que invita a disfrutar la vida con color y movimiento.

