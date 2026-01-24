"Después de 4 meses y una bebé...": Eugenia Lemos y su nueva actividad posnatal

24 en. 2026 - 15:00 hrs.

Para Eugenia Lemos su prioridad es Alegra, su pequeña hija con Matías Kosznik. Sin embargo, la diseñadora y presentadora sabe compaginar su rol de madre con sus otras actividades.

Tanto es así, que en diciembre viajó con su niña y su pareja a Aruba para presentar su propia línea de ropa. Ahora la bebita acompaña a la modista argentina a una nueva actividad en su rutina diaria.

El entrenamiento posnatal de Eugenia Lemos

A finales de 2025, Euge Lemos lamentó que algunas seguidoras la criticaran por haber subido unos kilos tras dar a luz; aseguró sentirse bien consigo misma y dijo que quizás jamás volverá al peso que tenía antes del embarazo.

Pero eso no significa que no quiera llevar una vida saludable y conseguir una nueva versión de sí misma, por lo que decidió volver al gimnasio. "Después de 4 meses y una bebé, se retoma el gym", escribió en una historia de Instagram.

En la imagen, la fashionista posa con un atuendo deportivo rojo en un elevador, junto a la entrenadora Andrea Madriaza. "Y comenzamos entrenamiento post natal", escribió la instructora al repostear la imagen.

En su segundo día en el gimnasio, Lemos reveló que su hija la acompaña y que Madriaza mima a la bebé mientras ella cumple con su rutina.

"Dándolo todo con Andrea, que me entrena y cuida a Alu", escribió sobre un breve video donde esta vez luce un outfit verde.

