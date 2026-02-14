Programación de Mega para este domingo 15 de febrero: Revisa el horario del último capítulo de Camino a Viña
Este domingo 15 de febrero, Mega tiene preparada para ti una espectacular parrilla programática llena de entretenimiento, viajes y noticias.
Podrás pasar la tarde disfrutando de De Paseo, donde tendrás la oportunidad de conocer nuevos rincones de Chile.
Más tarde, no te pierdas el último capítulo de la temporada 2026 de Camino a Viña, donde Karen Doggenweiler y Rafael Araneda conversarán con Diego Torres y Paul Vásquez.
Después de Meganoticias Prime, disfruta de una nueva edición de Atrapados 133, espacio conducido por Lucho Ugalde que exhibe la peligrosa labor de Carabineros contra los delincuentes del país.
Finalmente, en El Internado, Fernando Solabarrieta estallará en contra de Camila Nash en una tensa asamblea del fuego.Ir a la siguiente nota
Programación de Mega para este domingo 15 de febrero
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- De Paseo: 15:00 horas.
- Aventuras por Chile: 17:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 18:00 horas.
- Camino a Viña (Último capítulo): 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Atrapados 133: 22:15 horas.
- El Internado: 23:00 horas.
