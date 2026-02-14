Pago doble del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes lo reciben y cuánto dinero entrega?

14 feb. 2026 - 10:30 hrs.

Este lunes 16 de febrero se da inicio a la entrega de los primeros pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio conocido popularmente como Bono Marzo.

Para recibir el aporte no es necesario postular, ya que otorga de manera automática y sin necesidad de realizar ningún trámite.

Requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

El Bono Marzo 2026 se paga una vez al año a las familias que, al 31 de diciembre del año anterior, cumplían con alguna de las siguientes condiciones:

Cobran el Subsidio Familiar.

Pertenecen al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Reciben pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Quiénes reciben el pago doble del Bono Marzo 2026?

El Bono Marzo entrega un pago de $66.834 por familia a los hogares beneficiarios de Chile Solidario o Sistema de Seguridades y Oportunidades.

Mientras que quienes cobran Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal, obtienen $66.834 por cada carga familiar que tengan acreditada.

Por lo anterior, las personas que acrediten este beneficio y tengan, por ejemplo, dos cargas a su nombre obtendrán un "pago duplicado" correspondiente a $133.668.

Así puedes revisar si te corresponde el Bono Marzo 2026

Solo ingresando tu RUT y fecha de nacimiento puedes revisar si te corresponde el Bono Marzo ingresando al sitio web del aporte (clic acá).

