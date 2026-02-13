Programación de Mega para este sábado 14 de febrero: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Only Friends?
Only Friends
El fin de semana empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.
En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando Ando, Nuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.
Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Luis Mateucci, Carla Ballero, Paulina Nin y Pablo Herrera.
La programación de Mega para este sábado 14 de febrero
- Meganoticias Siempre Juntos: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- Acceso a lo nuestro: 15:00 horas.
- Viajando Ando: 16:00 horas.
- De aquí vengo yo: 17:00 horas.
- Bajo el Mismo Techo "Mi Querida Familia": 18:00 horas.
- Nuestras Fiestas: 19:00 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Only Friends: 22:05 horas.
