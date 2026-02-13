Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este sábado 14 de febrero: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Only Friends?

  • Por Mega
Programación de Mega para este sábado 14 de febrero: ¿A qué hora ver un nuevo capítulo de Only Friends? Only Friends

El fin de semana empieza con todo en Mega, con una programación en la que podrás viajar, conocer nuevos lugares y entretenerte.

En la tarde, disfruta de toda la cultura con programas como Viajando AndoNuestras Fiestas y Acceso a lo nuestro.

Lo más visto

Y ya en la noche, se viene un capítulo imperdible de Only Friends, con grandes invitados: Luis Mateucci, Carla Ballero, Paulina Nin y Pablo Herrera.

Ir a la siguiente nota

La programación de Mega para este sábado 14 de febrero

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto