Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este viernes 13 de febrero: Conoce el horario de Camino a Viña

  • Por Mega
Programación de Mega para este viernes 13 de febrero: Conoce el horario de Camino a Viña mega

Este viernes 13 de febrero, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.

En este capítulo, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentará sacar a Bastián (Alonso Quintero) de su camino, pero de una manera mucho más sutil.

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Y en el horario prime, la programación continuará con una nueva edición de Camino a Viña, conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes seguirán preparando el ambiente rumbo al esperado certamen.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este viernes 13 de febrero?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto