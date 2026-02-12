Programación de Mega para este viernes 13 de febrero: Conoce el horario de Camino a Viña
Este viernes 13 de febrero, podrás disfrutar de una nueva y emocionante entrega de El Jardín de Olivia, la teleserie diurna de Mega.
En este capítulo, Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentará sacar a Bastián (Alonso Quintero) de su camino, pero de una manera mucho más sutil.
Y en el horario prime, la programación continuará con una nueva edición de Camino a Viña, conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes seguirán preparando el ambiente rumbo al esperado certamen.
¿Cómo será la programación de Mega este viernes 13 de febrero?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:10 horas.
- Corazón Negro: 18:00 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Camino a Viña 22:30 horas.
- Del mar al paladar: 00:00 horas.
- Reunión de Superados (lo mejor): 01:00 horas.
